Exesposa de Chyno Miranda lo habría demandado por la custodia de su hijo

Tiempo después de anunciar su ruptura, el artista de 38 años fue internado en una clínica de rehabilitación, tras haber dado positivo para covid-19 en 2020 y razón por la cual, desde entonces su salud no ha tenido un buen estado, puesto que el virus le ocasionó una neuropatía periférica y luego una encefalitis.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, la neuropatía periférica es un conjunto de síntomas causado por el daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Estos nervios conducen las sensaciones al cerebro y controlan el movimiento de los brazos y las piernas.

Durante varios meses no se volvió a saber más sobre el ex integrante del dúo musical venezolano Chyno y Nacho, hasta el pasado noviembre del 2022, cuando se conoció que el intérprete de ‘Mi niña bonita’ fue trasladado de Tía Panchita a otra clínica, al parecer, porque no contaban con las condiciones óptimas para atenderlo.