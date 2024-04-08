La reconocida presentadora Cristina Estupiñán se despidió el pasado 31 de marzo de 'La sala de Laura Acuña', el espacio de entrevistas que condujo junto a la bumanguesa durante tres años. En su última aparición, Estupiñán estuvo como invitada y contó detalles de su carrera profesional y de su vida personal, como la vez en la que Falcao García ayudó a salvar su matrimonio con el periodista deportivo Juan Felipe Cadavid.

Esta semana Cristina Estupiñán Chiquillo anunció a través de sus redes sociales que ya tiene un nuevo trabajo y pronto sus seguidores la podrán ver nuevamente haciendo entrevistas a famosos, con el carisma y sensibilidad que la caracterizan.

Este nuevo paso que da en su carrera se suma a los 23 años de experiencia en medios como 'Noticias RCN', 'Noticias Uno', 'El Tiempo', 'Caracol' y 'Univisión'. Además, fue merecedora del prestigioso Premio Alfonso López Michelsen cuando cumplió 20 años de trayectoria en el periodismo.

Se trata del nuevo espacio de entrevistas 'Sinceramente Cris', que se estrenará este martes 9 de abril a las 6:00 de la tarde en las plataformas del medio 'AS Colombia', con Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día', como primera invitada.

''Sinceramente Cris' se diferencia por su formato dinámico y el uso estratégico de plataformas digitales, permitiendo que las entrevistas no solo sean accesibles en YouTube y la web de AS Colombia, sino también como podcasts en Spotify. Estas sesiones de media hora prometen ser un espacio de diálogo abierto, donde las personalidades comparten sus historias más personales y reveladoras', se lee en un comunicado del medio.

Según detalló 'AS Colombia', las entrevistas saldrán semanalmente y tendrán como ingrediente principal 'historias personales y profundas'.