Un grupo de salseros puertorriqueños reconocieron la trayectoria artística de Rafael Ithier como director musical de El Gran Combo de Puerto Rico y que por ello este domingo recibirá el Premio Estrella a la Excelencia en la edición 34 del Día Nacional de la Salsa.

El reconocimiento a Ithier, quien ayudó a fundar El Gran Combo de Puerto Rico hace casi 55 años, es el tercero que otorgará la organización del espectáculo -la emisora de radio Z93- después de hacerlo con el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el músico boricua Eddie Palmieri.

'Lo más que he aprendido de Ithier es ser responsable. Además, es quien me ha enseñado a cantar', afirmó hoy a Efe Jerry Rivas, uno de los tres cantantes de El Gran Combo de Puerto Rico, orquesta conocida también como 'La Universidad de la salsa' o 'Los mulatos del sabor'.

El Gran Combo, por su parte, ha recibido varios homenajes en el Día Nacional, entre ellos, en el año 1985 y 2014, cuando específicamente se rompió el récord de asistencia del espectáculo con 40.000 personas.

'Ithier es la figura más importante de la salsa en los últimos 55 años', dijo por su parte a Efe Luis de la Rosa, intérprete principal de la Orquesta Macabeo, una de las tres representaciones de la nueva generación de la salsa local que participarán el domingo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los otros dos representantes de la nueva camada del género tropical que actuarán en el masivo evento son Juan Pablo Díaz y Carlos D' Castro, quienes también resaltaron en entrevista con Efe la trayectoria de Ithier.

'Más que una institución salsera, El Gran Combo es una consistencia musical. Con el vaivén de las modas, el Combo no ha claudicado y se ha mantenido con el arraigo. Es admirable que no se han reducido con modas. Ithier es el artífice de eso y es admirable', destacó Díaz.

Carlos D' Castro, hijo del retirado salsero Alex D' Castro, indicó a Efe que Ithier es 'la mente maestra' de la salsa y admitió que El Gran Combo de Puerto Rico es su orquesta 'predilecta'.

'Escuchar a esa orquesta es nutrición en casa', señaló el joven artista, quien el domingo se presentará por primera vez como solista, después de que en el año 2013 participara junto a la orquesta Guásabara Combo, entonces dirigida por el fenecido pianista José Lugo, y dos años después interpretó el himno de Puerto Rico, con el que arranca el espectáculo musical.

Ithier ayudó a fundar El Gran Combo de Puerto Rico en 1962 junto al bongocero Roberto Roena y el fenecido saxofonista Eddie 'La bala' Pérez, entre otros músicos, después de romper con el grupo de Rafael Cortijo y su Combo, al que pertenecieron durante ocho años y en el que también participó Ismael Rivera, mejor conocido como 'El sonero mayor'.

De 90 años, Ithier entró en el mundo de la música desde muy pequeño porque su padre Nicolás tenía un grupo de bohemia y su tío Salvador fue guitarrista y segunda voz del Trío Borinquen de Rafael Hernández Marín.

El primer año de El Gran Combo, el grupo produjo su primer álbum, 'Menéame los mangos', en el que colaboró el cantante dominicano Joseíto Mateo, para comenzar así una larga historia musical que ha llevado a esta banda a llevar a la salsa por todo el mundo.

Algunos de los grandes éxitos de la agrupación, son 'Brujería', 'Ojos chinos', 'Timbalero', 'No hay cama pa' tanta gente' y 'Y no hago más na'.

Otros salseros que actuarán en el espectáculo del domingo serán el Grupo Niche de Colombia, el dominicano José Alberto 'El Canario' y los puertorriqueños Andy Montañez, Víctor Manuelle, La India, Camilo Azuquita, Don Peringñón, Luisito Carrión, Raúl Marrero y Guillo Rivera.

Igualmente, al Grupo Niche, mencionada como la orquesta de salsa más emblemática de Colombia, se le hará un homenaje póstumo a su fundador y director, Jairo Varela (1949-2012).

También se reconocerán las carreras de Montañez, Marrero y el bailarín Tito Ortos.

La primera edición del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico se celebró en 1984, pero no fue hasta que oficialmente se estableció bajo la Ley 100 del 17 de junio de 2000 como forma de rendir homenaje al género musical.

Desde la primera edición han actuado en esta iniciativa míticos artistas del género como Héctor Lavoe, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Richie Ray y Bobby Cruz, Tito Rojas, Tito Nieves, Plena Libre, Pirulo y La Tribu, entre otros.