Anteriormente, para estudiar un posgrado era casi que necesario contar con una solvencia económica excepcional. Eran pocos los profesionales que accedían a este tipo de formación.

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Los altos costos, la poca oferta y la baja cobertura, entre otros factores que convertían este deseo en un gran reto para los de diversas áreas.

Con un ambiente cambiante y el gran avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), además de los drásticos cambios que vive el mundo, acelerados por la pandemia, y la competencia en todos los ámbitos, estudiar un posgrado hoy ya no es una opción, sino una necesidad para los profesionales.

El mantenerse actualizados y profundizar los conocimientos en su área de desempeño les permite a los profesionales la resolución práctica y efectiva de problemas que se presentan en diversos rubros de la empresa para que siga siendo competitiva en un mercado laboral cambiante y muy exigente.

Y es que las necesidades de formación han evolucionado rápidamente con el cambio de milenio. Están motivadas por un nuevo entorno empresarial que requiere de profesionales audaces, con mentalidad abierta y con grandes habilidades para adaptarse al cambio y sobrevivir con éxito.

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Sin duda alguna que la exigencia del mercado laboral actual ha creado un escenario en el que estudiar un posgrado es símbolo de estatus intelectual.

Es por ello, que estudiar un posgrado se ha convertido en la actualidad en un mecanismo trascendental para el desarrollo profesional hacia la realización, tanto personal como empresarial.

Programas en el Caribe

En esa dinámica de un mundo en el que el conocimiento evoluciona y crece a pasos agigantados, emerge la importancia de que la Región Caribe cuente con programas de posgrados, cuyas características sean propias del contexto.

Programas que posibiliten desarrollar capacidades, apropiar nuevos enfoques y metodologías que se adapten a esos cambios que dan paso a un mundo globalizado y conectado; esto sin duda aplica más a profesionales del área administrativa, económica y de negocios.

Asimismo, los profesionales del Caribe cuentan con un espacio de reconocimiento internacional, que debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir la universidad para cursar un posgrado, y algo muy importante, ya no tienen que irse a especializar a otra zona del país o el exterior, como se hacía en otros tiempos porque pueden acceder a reconocidas instituciones de educación superior en la región.

Una de ellas es la Universidad de Cartagena, la cual cuenta con Acreditación Institucional de Alta Calidad y Acreditación Institucional Internacional y con certificación Internacional en Responsabilidad Social, reconocimientos que alcanza dada la calidad de sus programas académicos, sus investigaciones y por su compromiso social; consolidándose como una de las mejores del país con 195 años de historia y tradición, que la distinguen como el espacio de formación de locales y nacionales.

Del mismo modo la casi bicentenaria Universidad de Cartagena promueve la transformación social en la región, liderando proyectos educativos con más de 70 programas de formación posgradual, representados en doctorados, maestrías, especializaciones médico quirúrgicas y especializaciones académicas.

La oferta está distribuida en las facultades de Medicina, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales y Educación; Ciencias Exactas y Naturales, Odontología, Ciencias Económicas, Ciencias Farmacéuticas, Ingeniería, Derecho y Ciencias Políticas, el Instituto de Inmunología y el Instituto Internacional de Estudios del Caribe.

Atenta a la nueva realidad que afronta el mundo, el alma mater asume el reto de consolidarse como la mejor, no solo por el prestigio histórico que contribuyó con el desarrollo del país y de la región, sino porque la exigencia de mantenerse actualizada genera tener la máxima calidad educativa, asumida desde lo académico y los procesos internos que conduzcan a la satisfacción de quienes por una u otra razón relacionan sus intereses con la Institución.

Para más información de la oferta posgradual de la Universidad de Cartagena puede visitar el siguiente link: https://www.unicartagena. edu.co/centro-de-posgrado.