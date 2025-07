A juzgar por el pulso que mantienen, cada uno en la defensa de su trinchera argumentativa, este no parece ser el camino elegido. Antes bien, las posibilidades de acercarse o de establecer puntos de encuentro lucen distantes, porque ninguno de los aludidos tiene prisa ni interés de llegar a ellos. Deberían revisar sus actitudes. Es evidente que si no deponen sus antagonismos ideológicos, controlan su tensión emotiva e incontinencia verbal y entierran el hacha de guerra no será posible retomar el diálogo, justo cuando más se requiere, debido a que las aguas que reventaron Cara ’e gato, en dos ocasiones distintas, seguirán al alza por un tiempo.