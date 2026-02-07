El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicó en un reciente informe que la inflación en Colombia comenzó el 2026 al alza, con una variación mensual de 1,18 %, el mayor dato observado para enero desde 2023, que fue de 1,78 %, y la cifra anual se elevó a 5,35 %.

Leer más: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

En ese sentido, la ciudad con mayor presión inflacionaria fue Bucaramanga, y en segundo lugar Ibagué. En enero, la inflación mensual de la capital de Norte de Santander fue de 1,87 por ciento y lo que más aumentó fue el rubro del transporte urbano (10,78 por ciento), seguido de las frutas frescas (5,72 por ciento) y de las comidas por fuera del hogar (4,58 por ciento), de acuerdo a la tabla publicada por el Dane.

Por su parte Ibagué registró en enero una inflación de 1,75 por ciento. El mayor rubro en la capital del Tolima fue el de los restaurantes y hoteles (4,33 por ciento), seguido del transporte (4,01 por ciento).

Ver también: La calle 84 se llena de faroles y tambores en la noche del sábado

El tercer lugar se lo llevó Manizales registrando una inflación de 1,70 por ciento; después Armenia con 1,48 por ciento y la quinta ciudad con mayor inflación fue Medellín con 1,43 por ciento.

Ciudades con la inflación mensual más alta en porcentajes

Bucaramanga 1,87 Ibagué 1,75 Manizales 1,70 Armenia 1,48 Medellín 1,43 Cali 1,31 Barranquilla 1,27 Santa Marta 1,23 Pereira 1,22 Villavicencio 1,20

Contrario a esto, las ciudades que registraron menor inflación en los precios, en enero de 2026, fueron Sincelejo con 0,66 por ciento, seguida de Valledupar (0,80 por ciento), Cúcuta (0,81 por ciento) y Cartagena (0,85 por ciento).

Ciudades con la inflación mensual más baja en porcentajes