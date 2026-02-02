La aerolínea colombiana Avianca anunció que a partir del 27 de enero de 2026, incluyó el equipaje de mano en su tarifa más económica o ‘tarifa Light’ en vuelos internacionales dentro del continente americano.

Es decir, que los tiquetes comprados desde la fecha antes mencionada “incluirán un artículo personal y equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kg como parte de los atributos del producto”.

Avianca señaló, a través de un comunicado, que “en vuelos nacionales se mantendrá la tarifa Basic, que incluye un artículo personal, conservando una oferta diferenciada según el tipo de viaje. Este ajuste se suma a los avances que Avianca ha implementado en lo corrido de 2026 para fortalecer su propuesta de valor, con mejoras en producto, servicio y conectividad”.



La compañía señaló además que estos ajustes se hacen “preservando una estructura tarifaria diferenciada entre mercados y alineada con las necesidades específicas de estos trayectos”.

Asimismo, destacó este 2026 la expansión de Business Class Américas a toda su red, incluyendo vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala, la mejora de servicios en tierra como el check-in Insignia by Avianca, la renovación de salas VIP y el avance progresivo en la instalación de conectividad Wi-Fi a bordo.

“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje. La incorporación del equipaje de mano en la tarifa Light para vuelos internacionales es parte de ese proceso y se integra de manera consistente al resto de atributos del producto”, aseguró Otto Gergye, Chief Commercial Officer de Avianca.