En sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), realizada el día de ayer, fue elegida por unanimidad la Mesa Directiva que liderará el cuerpo colegiado durante el período 2026.

Sabatino, socia de la firma Sabatino Abogados, quien se convierte en la primera mujer en ocupar esta posición en los casi 110 años de historia de la entidad.

Niella Sabatino es abogada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Compliance de la Fundação Getulio Vargas de Brasil y de Riesgos Corporativos de la Universidad de los Andes.

Es trilingüe (Ingles – portugués – español) y cuenta con más de 20 años de experiencia como estratega de negocios a nivel nacional e internacional, asesorando empresas en todas sus necesidades legales en especial en derecho corporativo, inversión internacional, derecho cambiario, derecho tributario, entre otras áreas de practica; su trayectoria ha sido reconocida por rankings de abogados a nivel internacional.

Así mismo, ha participado activamente en distintos programas de formación como el programa ofrecido por el CESA para Mujeres en Juntas Directivas. Desde su rol como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y en particular, tras ser elegida Segunda Vicepresidenta en 2024, ha impulsado iniciativas clave para la atracción de inversión, la internacionalización y la transformación digital de las empresas en el Atlántico.

Además, como primer Vicepresidente fue elegido Tomás Acosta Oquendo, directivo que ha respaldado de manera decidida los programas de crecimiento y fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Por su parte, la Segunda Vicepresidencia estará a cargo de Orlando Jiménez Jiménez, quien durante su presidencia en 2024 lideró una gestión enfocada en el fortalecimiento de la seguridad empresarial y el apoyo a las microempresas de la Región.