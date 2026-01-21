El precio del dólar en Colombia para la jornada de este miércoles 21 de enero inició con un promedio de $3.669, lo que representó un descenso de $13 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.682,97.

La divisa estadounidense abrió a la baja, tras nuevas declaraciones de la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien aseguró que el bloque mantendrá la posición sobre Groenlandia y advirtió que las amenazas de los aranceles del presidente Donald Trump perjudicarían la prosperidad económica en ambos lados del Atlántico. También reafirmó el principio de soberanía territorial y declaró que ningún país tiene el derecho de apoderarse del territorio de otro.

Paula Chaves, analista de Mercados de HFM, manifestó que la dinámica de apertura refleja un mercado que sigue dominado por flujos locales, más que por el frente externo.

Además, indicó que persisten los efectos de las operaciones de crédito del Gobierno, la monetización asociada a grandes contribuyentes de cara a los pagos tributarios de febrero y la presencia reciente de inversionistas extranjeros en deuda pública, factores que continúan aumentando la oferta de dólares y limitando la recuperación de la divisa.

“En este escenario, la apertura de hoy confirma que el dólar mantiene un sesgo bajista, con el foco puesto en si los flujos internos continúan marcando el ritmo de la jornada pese al aumento del ruido internacional”, precisó Chaves.