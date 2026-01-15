El precio del dólar en Colombia para la jornada de este jueves 15 de enero inició con un promedio de $3.694, lo que representó un incremento de $39 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.655,16.

La divisa estadounidense inició la jornada al alza, explicada por un rebote técnico tras las recientes correcciones y en medio del inicio de un nuevo ciclo de mercado.

Algunos analistas aseguran que continúa la tendencia bajista estructural que sigue asociada a la venta de deuda del Gobierno en dólares, un proceso que el mercado ha venido descontando de manera anticipada y que ha incrementado la oferta de divisas.

“El mercado continúa atento a la estrategia de financiamiento externo del país, en un contexto político más exigente por el calendario electoral, donde la búsqueda de recursos en dólares actúa como un ancla de corto plazo para la tasa de cambio, pero también introduce cautela sobre la sostenibilidad fiscal hacia adelante”, dijo Paula Chaves, analista de Mercados de HFM.

Agregó que el comportamiento refleja un exceso puntual de oferta de divisas, más que un cambio estructural de tendencia, con los operadores enfocados en la evolución de estos flujos y en las decisiones de endeudamiento que adopte el Gobierno en las próximas semanas, mientras el componente técnico empieza a ganar relevancia en niveles cada vez más sensibles.

Durante la jornada, la moneda estadounidense toca un valor mínimo de $3.683 y un máximo de $3.701, según la información de la plataforma Set-FX.