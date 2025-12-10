El precio del dólar en Colombia para este miércoles 10 de diciembre inició con un promedio de $3.864, lo que representó un leve incremento de $3 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.861,34.

La divisa estadounidense abre la jornada al alza a la espera de la decisión de la Reserva Federal, ya que los inversores esperan un recorte tras uno de los debates sobre política monetaria más duros de los últimos años.

De acuerdo con los analistas, los inversores han recortado las expectativas de recortes de tasas en 2026 por la persistente preocupación por la inflación y las expectativas de una economía estadounidense más resistente.

“El mercado prevé un recorte de 25 puntos básicos el 10 de diciembre. La principal razón para estar de acuerdo con esta valoración tan segura del mercado es que, por lo general, a la Fed no le gusta sobresaltar al mercado”, opinan el economista jefe y gestor de carteras y el analista de renta fija de MFS Investment Management, Erik Weisman y Kish Pathak.

“Sin embargo, a veces se producen sorpresas”, apuntaron ambos, refiriéndose a las minutas de octubre, en las que, “muy en contra de las expectativas”, el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, se mostró opuesto a una flexibilización adicional.

A su vez, los dos analistas subrayaron que “en cuanto a los datos macroeconómicos recientes, las nóminas de septiembre, aunque desfasadas, no respaldan la posibilidad de un recorte en diciembre”.

A esto se suma el reciente cierre del Gobierno Federal en EE.UU., que ha retrasado la publicación de datos económicos y que ha impedido divulgar otros cruciales como la inflación de octubre.

El hecho de que los próximos datos sobre el empleo e IPC vayan a difundirse el 16 y el 18 de diciembre, debido al cierre Federal, condicionarán de seguro lo que decida mañana la Fed, la cual, según muchos analistas, va a estar mirando con mayor exhaustividad si cabe cada indicador en los próximos meses antes de mover ficha debido al doble desafío que encara actualmente (inflación y enfriamiento del empleo).