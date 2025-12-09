El precio del dólar en Colombia para la jornada de este martes 9 de diciembre inició con un promedio de $3.852, lo que significó un incremento de $22 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.830,02.

La divisa estadounidense cotizaba estable el martes, a la espera de la anticipada bajada de tasas de la Reserva Federal.

De acuerdo con los analistas, los mercados creen que la flexibilización de la política del banco central estadounidense esta semana es casi una certeza, y la atención se centra en las perspectivas para el próximo año.

En el ámbito local, este martes se presentarán las propuestas del salario mínimo 2026 en la mesa de concertación liderada por el Gobierno nacional, empresarios y representantes de los sindicatos laborales.

Por otra parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, bajaba 0,1 %, a USD62,42 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 0,2 % a US$58,75.