El precio del dólar en Colombia para este viernes 5 de diciembre inició con un promedio de $3.819, lo que significó un aumento de $62 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.757.

La divisa estadounidense comenzó la jornada al alza, pese a que la perspectiva de recortes en las tasas de interés y la confianza en la economía impulsaron el apetito de los inversionistas por el riesgo.

De acuerdo con analistas, la creciente confianza en que la economía estadounidense se mantiene resiliente, a pesar de la menor demanda de empleo, también está impulsando la rotación de acciones hacia acciones que tienden a beneficiarse de la fortaleza del mercado interno.

En el ámbito local, sobre las 6 de la tarde, el Dane dará a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre, una cifra clave para la mesa de concertación del salario mínimo.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, bajó 0,1 %, a USD63,18 por barril, mientas que el West Texas Intermediate estadounidense bajó 0,2 %, a USD59,53 por barril.