El precio del dólar en Colombia para este jueves 4 de diciembre inició con un promedio de $3.739, lo que significó un descenso de $41 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.780,80.

El dólar retrocedía debido a que unos datos deslucidos parecieron consolidar la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la próxima semana, mientras el yen ganaba terreno ante las expectativas de que el Banco de Japón suba los tipos este mes.

Durante la jornada, la divisa estadounidense ha tocado un precio mínimo de $3.721 y un máximo de $3.762.

Los inversores también han estado sopesando la posibilidad de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asuma la presidencia de la Reserva Federal tras el fin del mandato de Jerome Powell en mayo. Se espera que Hassett impulse más recortes de tasas.

En el ámbito local, el Dane revelará este viernes el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre, una cifra clave para las conversaciones en la mesa de concertación del salario mínimo.