El precio del dólar en Colombia para este viernes 28 de noviembre inició con un promedio de $3.745, lo que representó un descenso de $28 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.773,60.

Durante la jornada, la moneda estadounidense ha tocado un valor mínimo de $3.740 y un máximo de $3.752.

La divisa estadounidense comenzó a la baja en medio de las expectativas de que la Reserva Federal recortaría los tipos de interés más rápido de lo previsto inicialmente.

Según los analistas, el dólar se encaminaba el viernes a anotar su peor rendimiento semanal desde finales de julio, ya que los inversionistas esperan cada vez más una mayor relajación monetaria en diciembre por parte de la Reserva Federal, mientras que el festivo en Estados Unidos redujo la liquidez.

Por su parte, el precio del petróleo Brent de referencia para Colombia, subía 0,4 %, a USD63,60 el barril, mientras que el crudo de referencia WTI aumentó 0,73%, USD59,08 el barril.