El precio del dólar en Colombia para este jueves 20 de noviembre inició con un promedio de $3.724, lo que representó un incremento de $8 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.716,73.

La divisa estadounidense subía el jueves, después de que las actas de la Reserva Federal hicieran menos probable una bajada de tasas en diciembre, mientras que el yen caía por las apuestas a que Japón no intervendría inmediatamente para frenar su debilidad.

Por su parte, Wall Street abrió este jueves en verde luego de que se conocieran los datos de empleo de septiembre en EE.UU. que refuerzan las expectativas por una nueva bajada de tipos de interés, y ayer los resultados trimestrales de la fabricante de chips Nvidia.

Un par de minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un 1,09 %, hasta 46.639 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba un 1,50 % hasta 6.741 unidades y el índice Nasdaq ganaba un 2,09 % hasta 23.035 enteros.

Estados Unidos creó 119.000 empleos en septiembre, más de lo esperado, pero la tasa de desempleo repuntó ligeramente hasta el 4,4 %, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), con más de un mes de retraso por el cierre del Gobierno federal.

Según los analistas, los datos han reforzado la expectativa de que la Reserva Federal baje los tipos en su reunión de diciembre, precisamente cuando habían empeorado esas perspectivas y se espera que el banco central deje sin cambios el precio del dinero.

En el plano corporativo, Nvidia subía un 4 % en los primeros compases tras divulgar el miércoles un aumento de beneficios del 65 % interanual y una facturación récord, impulsada por el fuerte crecimiento de sus centros de datos y sus ventas del procesador Blackwell.

La tecnológica, líder en inteligencia artificial (IA), expuso también unas buenas previsiones de negocio para el trimestre en curso que calmaron los ánimos ante el temor a una burbuja en el sector, alimentado por una serie de acuerdos circulares entre empresas.

El principal ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en una conferencia para analistas, se refirió directamente a esos temores al afirmar que “se ha hablado mucho de una burbuja de IA” y asegurar que es “una visión simplista” y ellos ven “algo muy diferente”.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para diciembre subían un 0,89 %, hasta 59,97 dólares el barril, impulsados por una caída semanal en las reservas comerciales de EE.UU. y la apertura positiva de la bolsa.