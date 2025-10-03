El precio del dólar en Colombia para este viernes 3 de octubre inició con un promedio de $3.878, lo que representó un descenso de $19 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.897,64.

Durante la jornada bursátil, la moneda estadounidense ha tocado un valor mínimo de $3.868 y un máximo de $3.890.

La divisa estadounidense se dirigía el viernes a su peor resultado semanal desde fines de julio, ya que el cierre del Gobierno de Estados Unidos elevaba la incertidumbre.

Por su parte, Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,41 %, tras terminar ayer con récord en sus tres principales índices, mientras el cierre del Gobierno federal en EE. UU. se adentra en su tercer día.

Diez minutos después del toque de campana, el S&P 500 subía un 0,32 % y el Nasdaq, un 0,31%.

Según The Wall Street Journal, los inversores han aumentado sus apuestas sobre un cierre prolongado.

En caso de un cierre prolongado, la Reserva Federal podría tener que basarse en datos no gubernamentales antes de su reunión de octubre para fijar las tasas de interés.

Los tres principales índices estadounidenses alcanzaron niveles récord el jueves, impulsados ​​por las ganancias de Nvidia, que también alcanzaron un máximo histórico.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el verde y destacaban las subidas de IBM (1,71 %) y UnitedHealth (1,42 %), así como las bajadas de Merck (-1,2 %) y Nike (1,09 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 60,91 dólares el barril.