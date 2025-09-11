El Grupo Aval presentó la plataforma GOU Payments, que tiene como objetivo revolucionar la forma en que se paga, cobra y se financia en Colombia.

De acuerdo con María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, dicha plataforma representa un hito clave en la estrategia corporativa de Grupo Aval y tendrá a su cargo la administración de sistemas de pago y otros servicios, ofreciendo soluciones integradas, modernas e innovadoras para el pago en tiempo real, la gestión de datos y la operación de alto rendimiento, ajustadas a las distintas dimensiones y estructuras financieras.

Gutiérrez dice que estas soluciones complementarán y se integrarán al desarrollo del Sistema de Pagos Inmediatos impulsado por el Banco de la República que es una oportunidad histórica para transformar la infraestructura financiera del país.

“Con GOU Payments ponemos al alcance de empresas financieras y no financieras, fintechs, cooperativas, fondos de empleados, emprendedores y personas naturales una plataforma ágil, segura e interoperable, a través de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Popular y la billetera dale!, a un portafolio integral de productos que les permita gestionar pagos, recaudos, recibir dinero y optimizar sus operaciones de manera eficiente. Nuestro propósito es claro: democratizar la innovación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para todo el ecosistema, sin dejar a nadie por fuera”, dijo la presidenta del Grupo Aval.

Dentro de las posibilidades se incluyen: retiros en cajeros y corresponsales bancarios con códigos QR y sin tarjeta, débitos automáticos para pago de facturas, transferencias recurrentes, cargue de dinero mediante la llave Tag Aval, participación indirecta en el sistema Bre-B, recaudo de facturas con Tag Aval y QR, giros internacionales y recepción de remesas, pagos y recaudos con cargo a cuentas en el exterior, compras físicas y virtuales usando llaves digitales, procesamiento en línea de pagos masivos, financiación a través del descuento de facturas y generación de links de pago (request-topay), entre muchos otros servicios.