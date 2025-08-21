El precio del dólar en Colombia para la jornada de este jueves 21 de agosto inició con un promedio de $4.027, lo que representó un leve incremento de $2 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.025,51.

Los inversores esperaban las señales de política monetaria del simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, sin perder de vista la preocupación sobre la independencia del banco central tras la última intervención del presidente Donald Trump.

Analistas indican que la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes que viene se reducían ligeramente, a 79%, lo que ofreció un ligero apoyo al dólar, ya que la atención se centraba en la posición del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En Colombia, el Ministerio de Hacienda reveló anoche que en el marco de su Programa de Operaciones de Manejo de Deuda Pública realizó la quinta operación de canje de TES con los creadores de mercado por $15,4 billones, el martes 19 de agosto. Además, destacó que logró una recompra exitosa de bonos globales por US$6.425 millones, generando ahorros fiscales y reduciendo la deuda externa.

En ese sentido, el precio máximo de la divisa estadounidense para esta jornada toca los $4.042 y un mínimo de $4.016,53.