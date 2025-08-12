El precio del dólar en Colombia para la jornada de este martes 12 de agosto inició con un promedio de $4.011, lo que significó un descenso de $34 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $4.045,87.

Por su parte, el precio mínimo de la divisa estadounidense toca los $4.006,70, mientras que su máximo se sitúa en $4.020.

Los analistas indican que, más que un simple movimiento técnico, refleja cómo el mercado local está sintonizando con un panorama global más optimista tras conocerse que la inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo esperado.

Señalan que esta lectura refuerza la narrativa de que la Reserva Federal podría recortar tasas en septiembre, un escenario que le da oxígeno a las monedas emergentes y al peso colombiano en particular.

“Sin embargo, no todo es viento a favor: la política arancelaria de Donald Trump sigue siendo un factor de riesgo latente para la inflación, y cualquier sorpresa en este frente podría frenar el apetito por riesgo en cuestión de días”, señaló Paula Chaves, analista de Mercados de HFM.

Desde el punto de vista técnico, agregó que hay actualmente una zona clave de espera: el mercado está evaluando si se confirmará un mínimo más alto, lo que implicaría un cambio de estructura, o si, por el contrario, veremos la ruptura del mínimo previo en $3.950, nivel cuya pérdida ratificaría la continuidad de la tendencia bajista vigente.

“Además, el mercado petrolero, un termómetro clave para el peso, enfrenta fuerzas contrapuestas: el impulso de la tregua comercial EE.UU.–China por un lado y la incertidumbre antes de la reunión Trump–Putin por el otro, encuentro que podría reacomodar piezas en el tablero geopolítico y energético mundial”, dijo Chaves.