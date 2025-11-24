Con Jhomier Guerrero y Jesús Rivas como principales novedades en la formación titular, Junior se enfrentará al América de Cali, en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, este domingo, a partir de las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Guerrero jugará en lugar de Edwin Herrera, mientras Rivas ocupará el lugar de Carlos Esparragoza. Jermein Zidane Peña reemplazará Javier Báez, quien se encuentra lesionado.

El resto del onceno inicialista será el mismo que venció 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, en la primera fecha.

Formaciones titular de Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Zidane Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Didier Moreno; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas; Guillermo Paiva.