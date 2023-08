Paul Breitner, feliz con la ida de Neymar a Arabia: “Es un falso microbio”

Neymar no podrá debutar aún con su nuevo equipo el Al Hilal. Su técnico, el portugués Jorge Jesus, aseguró que la estrella brasileña llegó lesionado al equipo, por lo tanto todavía no hay fecha para su estreno. Agregó que no entiende por qué fue convocado por ‘la Canarinha’ para el arranque de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de 2026.

Al Paris Saint Germain le pagaron cerca de 100 millones de euros por Neymar, y habrá otros 30 más repartidos en variables. El futbolista tiene un contrato fabuloso en Arabia Saudita.