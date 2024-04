DIM vs. César Vallejo: los antioqueños buscan sacudirse en la Sudamericana

El subcampeón colombiano jugó en el campeonato local con una nómina mixta para darle descanso a sus principales jugadores, entre ellos el portero Éder Chaux, los mediocampistas Jaime Alvarado, Diego Moreno y Pablo Lima, mientras espera la recuperación del delantero Brayan León, quien por molestias musculares no pudo viajar a Bolivia.

También se encuentra en el departamento médico el extremo Yairo Moreno, con pasado en los mexicanos León y Pachuca, lo mismo que el central uruguayo José Aja, el arquero José Luis Chunga y Kener Valencia, operados de sus lesiones.

Entretanto, el presente del César Vallejo no es menos complejo y se encuentra en medio de una transición con la reciente llegada del técnico Guillermo Salas al banquillo, que no ha sido la más amena porque no ha podido registrar victorias y, además, se estrenó en la Sudamericana con una derrota 0-1 ante el Defensa y Justicia.