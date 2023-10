Esto reveló Wílmar Roldán de la final Junior-Equidad en 2010

“Hay tanta camaradería con los jugadores que hasta me esconden el balón, pregúntenle a Dayro y a Bacca. Ellos fueron los que me escondieron el balón. Dayro y Bacca, los tengo entre ceja y ceja. Ya estábamos listos para empezar y Bacca, con Dayro de cómplice, me escondió el balón. Yo no me di cuenta y fui a comenzar el partido como siempre. Cuando yo veo: ‘¿qué pasó aquí?’. Yo creí que iban a hacer alguna protesta, alguna cosa que a veces también ha pasado. Cuando los dos vienen riéndose, me dijeron: ‘te jodimos, te jodimos’. Y bueno, entonces ahí la cogí bien y nos reímos un rato”, expresó con hilaridad.

“Patearon la bola para un lado. Cuando fui a comenzar el partido, no había balón. Ahí empecé yo a reírme con ellos. Les dije: ‘ustedes no van a comerse los memes que me van a hacer a mí’. Son dos personajes y siempre hay muy buena onda con los dos. Son dos cracks”, agregó Roldán sobre dos de los artilleros de la Liga II.