El Tino Asprilla dijo que Piqué es su ídolo y periodistas de ESPN refutaron

Ante la defensa de Faustino, Liche y Melissa arremetieron contra él y señalaron que, como no ha estado casado, no tiene criterio para hablar de esos temas. Sin embargo, el tulueño recordó que sí estuvo casado y que de dicho matrimonio surgió su único hijo.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo...”, señaló El Tino Apsrilla.

“Usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”, le refutó ‘Liche’ Durán mientras se escuchaban las risas de Martínes, detrás de cámara.