“Estoy contento por terminar el Tour, eso ya es una victoria”: Egan Bernal

La palabra de Egan #Bernal sobre la etapa 19 y la convocación al Mundial de ciclismo de ruta.

El ciclista cundinamarqués, clasificado en el puesto 37 en la general, vaticina este sábado un día de combate en la etapa con final en La Markstein.

“Mañana será un día muy duro, pero yo ahora contento porque tengo mejores sensaciones que ayer. A dos días de acabar estamos dispuestos para ayudar a Carlos Rodríguez en la última cita de montaña”, manifestó.

Egan explicó el por qué se bajó del Mundial de Ciclismo, que se llevará a cabo en Glasgow del 5 al 13 de agosto. El corredor del Ineos confesó que no cree poder aportar mucho, no tanto por el momento en el que se encuentra, sino por el tipo de recorrido.

“La verdad que sí me escribieron, pero es un recorrido que no me favorece para nada y creo que tampoco voy a aportar mucho, llevar un escalador, o yo siendo escalador en el Mundial en el que es totalmente plano, en un circuito de mil curvas, realmente poco voy a hacer allá. Hay que ser realista, honesto conmigo mismo, con la selección y tal vez esperar otra oportunidad”, confesó.