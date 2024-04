Maritza Rodríguez, la admirable bisabuela del fútbol aficionado de B/quilla

El inexorable paso del tiempo no ha mitigado el amor que Maritza Rodríguez Araujo siente por el fútbol y por la formación de niños y adolescentes.

Esta experimentada mujer –nacida en Cartagena, pero adoptada por Barranquilla desde los cinco años–, que carga sobre sus hombros una incansable labor social, sigue impartiendo enseñanzas a sus casi 80 años –sí, así como lo lee, 80 calendarios–, entrenando día a día a los niños del barrio El Pueblo o El Pueblito, como cariñosamente se le conoce a este sector del suroccidente de la ciudad.

En 1979 –luego de vivir en diferentes barrios de Curramba, como Rebolo, Las Nieves, San Nicolás, Nueva Granada, Villate, San Felipe y El Bosque, entre otros, –esta mujer alegre y llena de vigor echó raíces en esta humilde morada –El Pueblito–, y desde ese preciso momento empezó de lleno su labor formativa, creando su propio club deportivo –CD Maritza– y construyendo, con las uñas, lo que hoy se conoce popularmente como la cancha de fútbol Maritza, ese rectángulo que le ha arrebatado muchos niños a la violencia y la drogadicción.

Madre de seis hijos, abuela de 17 nietos y bisabuela de ocho bisnietos, Maritza ha sido una mujer ‘camelladora’ y ejemplar. Jamás bajó la cabeza ante las adversidades y esa tenacidad es la que ha llevado a esta entrenadora a seguir vigente a sus 79 años (cumple 80 el próximo 9 de agosto).

Amante del deporte –practicó en su juventud baloncesto, voleibol y sóftbol–, Maritza le entregó su vida al fútbol. Se propuso darle vida a ‘la pecosa’ en El Pueblo y contra viento y marea fue sacando adelante uno a uno los proyectos que se ha propuesto con los niños y jóvenes de ese vulnerado sector, muchas veces, incluso, sacrificando hasta sus propios recursos.

“Hago y vendo lazos, vendo dulces, bailo, soy modista, he canjeado trofeos que he ganado por dinero y toco muchas puertas buscando recursos para comprar uniformes, para financiar una inscripción, para adquirir implementos deportivos. Muchas veces me voy a la cama sin saber si tendré para un tinto en la mañana, pero todo se lo dejo a Dios. No me estreso. Yo creo que esa ha sido la clave para llegar a los casi 80 años con vida y trabajando en esta labor, que es dura, ingrata por momentos, pero muy linda. Siempre digo: Dios resolverá. Así voy por la vida, alegre y llena de optimismo. Y mira, siempre he conseguido lo que me he propuesto. Una vez, incluso, sacrifiqué un dinero que tenía ahorrado para el grado de mis hijas para poder pagar unos papeles que necesitaba para la construcción de la cancha de acá (risas). Este año la inscripción a la Liga está en vaina, porque no hay plata ni tampoco uniformes, pero Dios proveerá, vas a ver tú”, dice con nostalgia, pero a la vez con orgullo, rememorando los sacrificios que ha hecho por sus niños.

Mientras dialoga con EL HERALDO, Maritza –que ha trabajado con equipos de Primera C, Primera D, Juvenil, Preinfantil e Infantil– fija sus ojos en el horizonte. Se toma una pausa y evoca el sinsabor que significa para ella ver que el destino y la suerte aún no se han confabulado para llevar a alguno de sus pupilos al profesionalismo futbolístico. Eso sí, no se achanta por eso, porque su verdadera misión–como ella misma lo expresa– es otra, formar personas que, de una u otra forma, le sirvan a la sociedad, dejando atrás los golpes de una difícil niñez.

“Lastimosamente ninguno ha llegado al profesionalismo, pero yo no me muevo por eso. A mí me mueve más el formar buenas personas. Yo les digo a ellos: no sé si llegarán a ser profesionales, porque eso no es fácil, muy poquitos llegan, pero yo lo que sí quiero es que sean grandes personas, grandes profesionales, con valores, con estudios. A todos les exijo que vayan al colegio, que respondan, que aprendan, que traten de destacarse. A las mamás les digo: si su hijo afloja, dígamelo, para no ponerlo a jugar. Que ellos entiendan que las cosas y las oportunidades deben ganarse con esfuerzo, con dedicación. Primero el estudio y luego lo demás”, agrega.