Tommaso Ciampa conquistó el Campeonato TNT tras vencer a Mark Briscoe en el evento AEW Collision, realizado el 31 de enero de 2026, en lo que fue su primer combate oficial dentro de All Elite Wrestling.

El enfrentamiento entre Tommaso Ciampa y Mark Briscoe fue uno de los momentos más esperados de la noche. Desde los primeros minutos, ambos luchadores demostraron experiencia y dominio técnico, combinando llaveo con ofensiva física.

Con el paso del combate, la intensidad aumentó. Ciampa impuso su estilo agresivo y logró controlar varios tramos de la lucha, mientras Briscoe respondió con maniobras aéreas y ataques contundentes para mantener la disputa por el Campeonato TNT.

La pelea se trasladó fuera del ring, donde ambos buscaron ventaja con maniobras de alto riesgo. Sin embargo, el desenlace llegó de vuelta al cuadrilátero.

Tras una secuencia de golpes y un suplex alemán, Tommaso Ciampa ejecutó su ataque final para conseguir la cuenta de tres y convertirse en nuevo campeón TNT. Con este resultado, el luchador italiano logró una victoria histórica en su debut dentro de AEW.

Luego del combate, Mark Briscoe aceptó la derrota, mientras Kyle Fletcher apareció para insinuar su interés por el título. Su presencia dejó abierta la posibilidad de una nueva rivalidad en la división del Campeonato TNT.