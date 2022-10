“Yo vine a sumar adentro del campo o afuera”: Carlos Bacca

“Estoy bien. El cambio fue decisión técnica del profe, él quiso tácticamente colocar un delantero más rápido como Cetré y por eso tomó la decisión. Yo estoy en perfectas condiciones”, manifestó el jugador.

“Yo siempre me siento bien para ser titular. Hace un mes pasé por un una lesión en la rodilla de algo que me pasó hace dos años y que me volvió a aparecer. Con la fe en Dios, con el trabajo y con el cuerpo médico he hecho una buena rehabilitación. Estoy encontrando buenas sensaciones, estoy entrando con el grupo todos los días, antes lo podía hacer solo un día sí y otro no, dos días sí y dos no. Estaba preparado para jugar, pero lastimosamente por la expulsión al profe le tocó tomar una decisión y eso hay que respetarlo. Yo siempre quiero jugar y esta semana voy a prepararme bien para la final que tenemos el domingo”, añadió.

El delantero, de 36 años, le restó importancia a si juega de titular o no, puesto que él “vino a sumar” ya sea en el campo o en el banco de suplentes.

“Yo lo dije desde un principio, yo vine a sumar. Dentro del campo o afuera. Si me toca fuera del campo lo voy a seguir haciendo respetando las decisiones del cuerpo técnico. El profe tomó su decisión de sacarme porque Cetré podía dar otras cosas con su velocidad. Uno siempre quiere jugar, yo siempre quiero estar dentro del campo y más ahora que me encuentro en mejores condiciones y ojalá que en los próximos partidos podamos ayudarle al equipo con trabajos y goles”, comentó el porteño.