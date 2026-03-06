El América de Cali clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 al Bucaramanga en el partido único de la primera ronda del torneo continental con un tanto del juvenil Tilman Palacios, la figura del partido.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, los visitantes habían tomado la ventaja con una anotación del extremo argentino Fabián Sambueza, pero los locales igualaron muy rápido con un tanto del volante Yeison Guzmán y sellaron su victoria con el gol de Palacios.

Los Diablos Rojos, liderados por el creativo Guzmán, se hicieron de la pelota y empezaron a atacar, aunque se encontraron a un rival bien organizado en defensa, donde estuvo liderado por los centrales Jefferson Mena y José García.

Con el partido rocoso y con pocas oportunidades en los arcos, el Bucaramanga abrió el marcador al minuto 23 con un tiro libre del argentino Sambueza, que sacó un remate a media altura que pasó por el lado de la barrera e ingresó bien pegado al palo, para sorpresa del público local.

El América no encontraba los caminos para empatar, pero en el cierre del primer tiempo el central García derribó en el área al atacante Jan Lucumí y el encargado de cobrar fue Guzmán, que mandó el esférico al fondo con un potente remate, imposible de atajar para el portero Aldair Quintana.

En la etapa complementaria, los anfitriones mantuvieron el dominio y en el minuto 55 el centrocampista Rafael Carrascal mandó un pase cruzado desde la derecha que le llegó al área a Palacios, que con un disparo fortísimo puso el 2-1 definitivo.

El Bucaramanga empezó a atacar tras el tanto, pero el impulso le duró poco porque el lateral Aldair Gutiérrez le hizo una dura falta a Carrascal en terreno propio y fue expulsado por doble amonestación al 63’.

En el cierre, el América tuvo varias oportunidades de ampliar la ventaja, con el liderazgo del experimentado atacante Adrián Ramos, pero no logró anotar de nuevo. Sin embargo, con este resultado, los Diablos Rojos se metieron a la fase de grupos y están a la espera de lo que les depare el sorteo de finales de mes.