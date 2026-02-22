Minuto a minuto

Primer tiempo

11’. Canchimbo recibe una pelota en un costado del área, logra puntearle para dejársela servida a Chará en el punto penal, pero el remate del mediocampista se va por encima del arco cardenal. Primera aproximación de Junior en el partido.

20’. Edwin Mosquera recibe la pelota en un costado cerca del área, avanza unos metros y saca un remate que es rechazado por el arquero Mauro Silveira.

21’ Gol de Santa Fe. Pésima defensa de Junior. Omar Fernández recibe en un costado del área y mete un pase rastrero que se pasea por el área chica y llega a los pies de Víctor Moreno, que define a placer, sin la marca de ningún rojiblanco (1-0).

28: ¡Goool de Junior! Luis Fernando Muriel anota de tiro penal con otro disparo lleno de calidad, que engaña por completo al arquero Marmolejo (1-1).

31’. Cristian Barrios recibe un balón en el costado izquierdo, le gana en velocidad a un rival y saca un puntazo que es controlado por el arquero Marmolejo.

Segundo tiempo

56’. Gol de Santa Fe. tiro de esquina que levante Omar Fernández y cabezazo impecable de Scarpeta para vencer la resistencia del arquero Mauro Silveira.

95’. Gran jugada colectiva de Junior que culmina con un remate violento de Teófilo Gutiérrez, dentro del área, que obliga a una gran atajada de Marmolejo para evitar el empate.