Luis Fernando Muriel volvió a ser decisivo. El delantero atlanticense sigue mostrando su mejoría redondeando el pasado sábado un gran partido ante el Chicó, anotando el gol que abrió el camino del triunfo y llevándose el premio a ‘Mejor Jugador del Partido’.

El atacante, de 34 años, se mostró feliz por el triunfo y por regalarle a Barranquilla una alegría en medio de su Carnaval.

“Muy contento. No había mejor manera de empezar el Carnaval, esta fiesta que le gusta tanto a Barranquilla y al juniorismo. Que linda victoria hoy. Hicimos que se volviera el compromiso, digamos, cómodo, porque sabíamos que este es un rival que está haciendo las cosas bien y está poniéndole las cosas difíciles a todos”, manifestó.

Muriel aseguró que fue clave abrir el marcador antes del descanso, teniendo en cuenta la cantidad de opciones errada por el equipo en esa primera parte.

"No había mejor manera de arrancar el carnaval con esta victoria, feliz por el triunfo, qué linda victoria de hoy al enfrentar a un gran rival": Luis Muriel, delantero de Junior, tras el triunfo ante Boyacá Chicó. #WinNoticias 🔴⚪🦈⚽ pic.twitter.com/Ge1P5JmS6M — Win Sports (@WinSportsTV) February 8, 2026

“Podía ser perjudicial ese escenario para nosotros (el irse empatado a cero goles al descanso). Pero con la paciencia que tuvimos de crear las ocasiones llegó el penal que nos dio la ventaja y luego la expulsión que también nos lleva a tener un partido más cómodo en el segundo tiempo”, afirmó.

El delantero le dio valor, por encima de cualquier cosa, al trabajo grupal en el medio. “Yo si tengo que resaltar una cosa es ese trabajo en equipo, el compañerismo, esas ganas de recuperar el balón que mostramos en todas las fases, es algo que este equipo tiene muy aceitado y eso nos va a dar muchas cosas. Las personas por ahí se quedan con el buen juego, con las jugadas o con los goles bonitos, pero yo resalto más eso. Tenemos un mediocampo que le muerde los tobillos a todos y le hace las cosas difíciles a los rivales”, dijo.

Por último, dio en el punto donde el equipo debe mejorar de cara al futuro inmediato. “En un partido como hoy de pronto uno o dos goles más nos hubiesen venido bastante bien. Son cosas que debemos seguir trabajando, porque no todos los partidos van a ser como el de hoy, con muchas ocasiones, hay partidos mucho más cerrados y las opciones que tengamos tenemos que meterlas”, concluyó.