Tras haber cumplido pena en una cárcel de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, el exfutbolista de la selección Colombia Jhon Viáfara, quien además fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, quedó en libertad en las últimas horas de este sábado 7 de febrero.

En enero de 2020, el ex jugador fue extraditado a Estados Unidos luego de ser requerido por una corte federal y fue condenado a 12 años de prisión, cumpliendo parte de su pena en una cárcel de Atlanta, Georgia.

Sin embargo, salió 6 años antes por buen comportamiento, lo que le permitió una rebaja considerable de la condena.

El periodista Jaime Orlando Dinas compartió una imagen junto a Viáfara, confirmando que ya está libre y con su familia.

“Hoy es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón @Libertadores con @oncecaldas y Campeón 2000 con @AmericadeCali Ex @FCFSeleccionCol e internacional en Europa. TQM+ y bienvenido a casa”, señaló en su publicación.

Vale mencionar que en marzo de 2019, Viáfara fue capturado en una operación conjunta entre autoridades colombianas y la Administración para el Control de Drogas (DEA), pues la justicia estadounidense lo señaló de integrar una red criminal dedicada al envío de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

En su momento, el ex jugador desmintió los vínculos con estos delitos: “Me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna, mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”, dijo.

Los detalles que se conocieron durante su captura

En su momento, las autoridades revelaron detalles de la captura de Viáfara, la cual se hizo en Jamundí, Valle del cauca. El ex jugador de la selección Colombia llevaba 50 millones de pesos en su bolsillo al momento de la captura.

Viáfara llamó la atención porque circuló una imagen en la que se vio a Viáfara posando sin camiseta, con una larga cadena de oro, gafas de sol, una pistola sostenida en su torso dentro del jean y sujetando con sus manos otras dos armas de fuego.