Gremio de Porto Alegre confirmó de manera oficial el fichaje del delantero colombiano José Enamorado, procedente del Junior, en una operación que se concretó tras la destacada actuación del extremo en el título rojiblanco en la Liga II-2025.

El club brasileño anunció su incorporación este sábado y resaltó el rendimiento que lo llevó a ser elegido como el mejor jugador de la Liga BetPlay II-2025, en la que Junior se coronó campeón.

Enamorado, quien está próximo a cumplir 27 años el 13 de enero, arribará a Porto Alegre este domingo para someterse a los exámenes médicos correspondientes y posteriormente firmar un contrato por tres temporadas. Su llegada genera expectativa en el conjunto gaucho, que refuerza su ofensiva de cara a los próximos desafíos nacionales e internacionales.

ENAMORADO É NOSSO! 🇪🇪👏🏾 O novo atacante Tricolor chega do Junior Barranquilla, clube em que teve sua melhor temporada na carreira. Boa sorte com as três cores! Bienvenido ao Maior do Sul! Vamos juntos!



— Grêmio FBPA (@Gremio) January 10, 2026

La presentación del futbolista se realizó a través de un video difundido en las redes sociales del club, donde se destacaron sus goles, su velocidad y su capacidad para desequilibrar por las bandas.

“Un delantero refinado que juega por las bandas y destaca en el uno contra uno. Este es José Enamorado. El colombiano llega para vestir la camiseta tricolor en busca de goles y logros”, señaló Gremio en su anuncio oficial.

COM VOCÊS, O NOVO #REFORÇOTRICOLOR 🇪🇪🇨🇴 Um atacante refinado, que atua pelos lados do campo e se destaca no um contra um. Este é José Enamorado! O colombiano chega para vestir as três cores em busca de gols e conquistas. ¡Bienvenido!
— Grêmio FBPA (@Gremio) January 10, 2026

Durante su etapa en Junior de Barranquilla, Enamorado disputó 126 partidos oficiales, en los que anotó 16 goles y aportó 17 asistencias, además de registrar una alta regularidad y un importante volumen de minutos en cancha.

Con el conjunto rojiblanco fue bicampeón de Liga, tras conquistar los títulos de 2023-II y 2025-II, siendo una de las piezas clave en ambos procesos.