Caimanes de Barranquilla derrotó la noche de este domingo a los Toros de Sincelejo en once entradas por marcador de 5-4 en el estadio Édgar Rentería, gracias a un hit de oro de Jesús Marriaga, gran figura de la jornada.

Lea: Giovanny Urshela fue víctima de robo en Barranquilla: delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron joyas

Con eso, Caimanes elevó su récord a 16-5 y dejó la serie particular entre los barranquilleros y sucreños 9-1 en favor de los reptiles, que se afianzan en la punta del torneo.

Los saurios ahora son primeros a 6.5 juegos de sus escoltas, los Tigres de Cartagena. En el tercer puesto están los Vaqueros de Montería a 7.0 y cierra el standing los Toros a 8.5 del puntero.

Lea: Futbolista murió tras desplomarse en pleno partido: relacionan su fallecimiento con supuesto ritual de magia negra

El juego fue ganado por el zurdo barranquillero Kevin Escorcia, quien entró a taponar en la décima entrada y cerró la parte alta del último episodio con un doble play que le dio bríos a los locales para definir el partido.

El juego perdido fue para el cerrador visitante José Martínez Paulino, a quien le anotaron una rayita en la décima y la de perder en el último capítulo.

Lea: Así van los movimientos de fin de año en Junior

Y es que Caimanes se vio abajo en el marcador merced de una jugada controversial en primera donde el umpire Ramiro Alfaro cantó quieto en una roleta a segunda con asistencia desde el guante de Carlos Arroyo a Dilson Herrera que cerraba el capítulo, pero al ser cantada como quieto permitió una carrera de Toros.

Acto seguido, ya en el turno al bate de los dueños del feudo, el parador en corto Diego Contreras impulsó a Andrés Villafañe, que estaba en la segunda base como corredor fantasma, con un sencillo por encima de la almohadilla intermedia para poner el 4-4 en la parte baja del décimo capítulo.

Ya en la décima primera entrada, con Dilson Herrera en la intermedia, Jesús Marriaga conectó un batazo contundente que picó con violencia por encima de la cabeza del campocorto y se internó al jardín izquierdo para impulsar la del triunfo.

Por Caimanes se destacó Jesús Marriaga de 2-1, con una impulsada, dos anotadas y tres bases por bolas.

Diego Contreras de 4-2, con dos impulsadas.

Darío Borrero, de 3-2 con un doble y una impulsada.

Caimanes tendrá jornada libre este lunes, antes de encarar los últimos partidos del presente año.