Los colombianos Walter Alejandro Vargas y Diana Carolina Peñuela conquistaron este jueves la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Juegos Bolivarianos que transcurrió al lado del océano Pacífico, en la costa Verde de Lima.

Con un tiempo de 51 minutos y 25 segundos, Vargas subió a lo más alto del podio de la categoría masculina, que fue completado por el ecuatoriano Jonathan Caicedo, con la plata; y el chileno Héctor Exequiel Quintana, con el bronce.

Entre las mujeres reinó Peñuela con 29 minutos y 49 segundos. La plata fue para su compatriota Lina Marcela Hernández, y el bronce para la venezolana Lilibeth del Carmen Chacón.

La prueba atravesó la autopista de la Costa Verde.