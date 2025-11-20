Junior está listo para medirse al Independiente Medellín, este miércoles, en el estadio Metropolitano, por la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

El equipo rojiblanco afronta este encuentro con lo mejor de su nómina y solo presenta la baja de José Cuenú, que cumple con su segunda fecha de sanción.

El entrenador Alfredo Arias sorprende de entrada y coloca una línea de tres volantes en el mediocampo, igual que su rival.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza; José Enamorado, Yimmi Chará y Guillermo Paiva.

MINUTO A MINUTO

2. A Chará le queda el balón, remata dentro del área, pero Torijano bloquea el tiro.

8. Remate de Bryan León que se va desviado.

9. Disparo de Baldomero Perlaza que ataja Mauro Silveira.

16. Jarlan remata dentro del área y Silveira ataja el disparo.

34. ¡Gooooooooooooool de Junior! Didier Moreno remata dentro del área y pone el 1-0.