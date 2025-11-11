El seleccionador español, Luis de la Fuente, reconoció su sorpresa luego de desconvocar a Lamine Yamal para los dos últimos partidos de España en la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía. La decisión se produjo después de que el jugador del Barcelona se sometiera a un procedimiento médico sin informar previamente a los servicios médicos de la selección.

“Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo”, declaró De la Fuente en una entrevista con RNE. El técnico añadió que “nunca había vivido una situación así” y que el episodio le tomó “por sorpresa”, ya que no había sido notificado del tratamiento. “Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido”, expresó.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó el lunes su “sorpresa y malestar” al conocer que el delantero de 17 años se había sometido, la misma mañana del inicio de la concentración oficial, a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para tratar la pubalgia que arrastra desde hace semanas.

Según el comunicado oficial, la Federación se enteró del procedimiento a las 13:47 horas y recibió los detalles del informe médico pasadas las 22:40, en el que se recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días. Ante esta situación, y priorizando “la salud, seguridad y bienestar del jugador”, la RFEF decidió liberar al futbolista de la convocatoria.

“Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, añadió el organismo en su comunicado.

De esta manera, Lamine Yamal no estará presente en los próximos compromisos de la selección, aunque su ausencia se limita a esta fecha FIFA. El joven atacante regresará a Barcelona para continuar su recuperación, con la esperanza de volver pronto a las órdenes del seleccionador nacional.