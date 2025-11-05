La selección Colombia tiene lista su indumentaria para la cita mundialista. La ‘Amarilla’ estrenará nuevo diseño en su camiseta para enfrentar los encuentros durante el turno que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá para el 2026.

Este miércoles 5 de noviembre, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron la nueva camiseta que la Selección lucirá rumbo al Mundial 2026, la cual está inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico y rinde homenaje a las mariposas amarillas, símbolo nacional que evoca la biodiversidad del país.

Adidas/Cortesía

“Esta indumentaria representa un poderoso símbolo de unión nacional, inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación.”, se lee en el comunicado.

“El diseño, que combina el tradicional amarillo característico del equipo con un patrón sutil y elegante de alas de mariposa, busca capturar la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto. Cada detalle rinde tributo al espíritu colombiano y a su historia cultural y deportiva. Las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia, se convierten aquí en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo.”, agrega.

La camiseta mantiene el característico color amarillo, el cual está acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, propios de los colores de la bandera nacional.

Además, en el pecho se encuentra el escudo de la Federación, mientras las tres franjas rojas de ADIDAS se encuentran en los hombros. En la parte posterior, aparece la palabra “COLOMBIA”, la cual está grabada en la parte alta de la espalda.

Adidas/Cortesía

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de ADIDAS.

Asimismo, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que esta camiseta representa el alma del país.

“Es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”, dijo Jesurun.

“Queremos que todos los colombianos la lleven con el corazón, con la misma entrega y emoción con la que nuestros jugadores saldrán a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Porque cada vez que esta camiseta se viste, se enciende algo más grande que el juego: se enciende el país entero, unido bajo un mismo símbolo de identidad y esperanza”, añadió.

Adidas/Cortesía

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia?

La camiseta estará disponible en dos versiones: versión jugador, confeccionada con la tecnología HEAT.RDY para máximo rendimiento y la versión para los hinchas, con tecnología AEROREADY. Ambas versiones estarán disponibles a partir del jueves 6 de noviembre de 2025.

Si está interesado en adquirir la versión del jugador con manga corta entérese que tendrá un valor de 599.950 pesos, mientras que la versión manga larga costaría $649.950.

Asimismo, la versión hincha tendrá un valor de $379.950 con manga corta y $429.950 con manga larga.

Además, se en el mercado se pueden encontrar las versiones de mujer y niño, que tendrán precios de 379.950 pesos y 279.950 pesos, respectivamente.