Se viene la candente última fecha del cuadrangular final del Campeonato Nacional Sub 17 de Fútbol Masculino, una de las más emocionantes de los últimos años. Atlántico y Antioquia llegan con opciones de lograr el título, igualados en el primer lugar con 12 puntos.

El seleccionado atlanticense, que ha sido líder durante las cinco jornadas que se han jugado, visitará al eliminado Bogotá.

Los antioqueños, que alcanzaron en puntos a los atlanticenses en la cuarta fecha, recibirán en Medellín a Valle del Cauca, que ya no tiene posibilidades de ser campeón.

La División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) determinó que ambos partidos se disputen desde las 2:00 p.m.

Aunque el título se puede definir en esta jornada, también se podría necesitar una serie extra de dos juegos, ya que si los atlanticenses y los antioqueños terminan con el mismo puntaje tendrían que enfrentarse nuevamente en duelos de ida y vuelta.

Para ser campeón este martes, al Atlántico le sirve empatar con Bogotá y que Antioquia pierda. O ganar y esperar que los paisas no derroten a Valle.

Las cuentas de los antioqueños son similares. Igualar y que Atlántico caiga o vencer y que los caribeños no triunfen en la capital de Colombia.

Si ambos ganan o empatan tendrán que enfrentarse otra vez jugando cada uno un encuentro como local.