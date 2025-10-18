El extremo colombiano Luis Díaz disputará este sábado 18 de octubre su primer clásico del fútbol alemán, pues su club, el Bayern Múnich, recibe en el Allianz Arena al Borussia Dortmund por la séptima jornada de la Bundesliga.

X Bayern Múnich Luis Díaz en su debut en un amistoso con el Bayern Múnich.

En la clasificación general, el Bayern es líder y tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Dortmund, que es segundo. Por esta razón, para el conjunto de Múnich el duelo es una oportunidad para poner una distancia importante frente a su más inmediato perseguidor, que es también el equipo que más cerca ha estado de convertirse en un rival histórico.

Si se mira la llamada ‘clasificación histórica’ de la Bundesliga, que publica en su página web la revista ‘Kicker’, el Bayern marcha en primer lugar casi sin rival que ponga en duda su dominio. El segundo, con 843 puntos menos, es el Dortmund.

No obstante, solo ha habido dos épocas en las que el Borussia se erigió en un verdadero rival del Bayern y durante las que algunos analistas se aventuraron incluso a hablar de un “cambio de mando” en el fútbol alemán.

La primera fue durante la llamada ‘era Hitzfeld’ en el Dortmund (después habría una era Hitzfeld en el Bayern). En 1995 y 1996 el Dortmund, dirigido por Ottmar Hitzfeld, se coronó campeón de la Bundesliga en dos temporadas consecutivas. En 1997 ganó incluso la Liga de Campeones, en el último partido de Hitzfeld y cuando el equipo ya había pasado su cénit. En 1999 Hitzfeld se fue a Múnich.

La segunda época en la que el Dortmund pareció amenazar realmente al Bayern fue con Jürgen Klopp en el banquillo. Klopp ganó con el Dortmund la Bundesliga en 2011 y 2012 y en ambas temporadas pasando prácticamente por encima de los competidores. La temporada 2011-2012 la cerró ganando la Copa de Alemania derrotando al Bayern con una goleada por 5-2.

El Bayern, que en esta temporada viene contando sus partidos por victorias y tiene una diferencia de gol de 25-3, parte este sábado como claro favorito, liderado por un Harry Kane pletórico que ha marcado 11 goles en las 6 jornadas anteriores.

Una de las claves del partido puede ser el duelo entre Kane y Nico Schlotterbeck, el central más importante en la defensa del Dortmund a quien algunos medios han puesto en la órbita del Bayern.

Kane, que tiene una gran movilidad, es difícil de marcar uno a uno. Sus desplazamientos suelen dejar espacios para otros hombres de ataque como el colombiano Luis Díaz o el francés Michael Olise.

X Bayern Múnich Luis Díaz, el gran fichaje del Bayern Múnich para esta temporada.

Hora y canal para ver Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

El partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se disputará este sábado 18 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana, hora Colombia.

El encuentro será transmitido en vivo por el canal deportivo de televisión ESPN.