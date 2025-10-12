Junior se mide ante Alianza FC, este domingo, en el estadio Armando Maestre, por la jornada 15 de la Liga-II.

El entrenador Alfredo Arias realiza varios cambios en la formación titular con relación al último juego ante el Tolima en el Metropolitano.

El equipo currambero jugará con una línea de tres defensores y la gran novedad en la titular en Harold Rivera, quien no juega un partido desde el pasado mes de enero.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Javier Báez, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Didier Moreno, Harold Rivera, Jesús Rivas; Andrés Rodríguez y Guillermo Paiva.