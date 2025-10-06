La revista Kicker eligió al colombiano Luis Díaz como “jugador de la jornada” en la Bundesliga alemana tras su gran partido ante el Eintracht Fráncfort, en el que marcó dos goles e hizo el pase para el otro en la victoria del Bayern Múnich por 3-0.

“El cabello ya no está teñido de rubio pero los puntos a favor no son menos. El sábado en la victoria por 0-3 ante el Eintracht con dos goles y una asistencia se convirtió en el jugador del partido”, dice la revista.

La revista señala que hay cierta ironía el que el primer gol lo haya marcado sólo 15 segundos después del pitido inicial. Ya en dos partidos -ante el Wiesbaden en la Copa de Alemania y ante el Augsburgo en la Bundesliga-, el colombiano tuvo oportunidades para marcar antes de que se cumpliera un minuto de juego pero falló en la definición.

“En esa ocasión consiguió un premio temprano a su buen comienzo con el Bayern. Ya ha marcado cinco goles y ha hecho cuatro asistencias (en seis partidos). Su antecesor Kingsley Coman no logró más en toda la temporada”, dice la revista.

El Kicker incluye al ex del Liverpool por primera vez en el once ideal de la jornada.

Luis Díaz es segundo en la tabla de goleadores, empatado con Can Uzun del Eintracht, sólo por detrás de su compañero Harry Kane.