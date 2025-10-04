El Manchester United amortiguó su eterno momento de crisis con una victoria convincente contra el Sunderland por 2-0 y suma tres triunfos consecutivos en Old Trafford por primera vez desde que contrató a Rúben Amorim en noviembre de 2024.

Los goles de Mason Mount y de Benjamin Sesko, que ha marcado por segunda jornada consecutiva, permiten a los ‘Red Devils’ conseguir su segunda victoria en los últimos tres partidos y relajar la situación de Rúben Amorim, que empezaba a ver más cerca cada día el despido.

La derrota de la semana pasada contra el Brentford, unido a que no hay competición europea con la que resarcirse, hizo mucho daño en Old Trafford y ganar al recién ascendido Sunderland era una obligación.

Y por extraño que parezca, la incertidumbre ya clásica de este equipo apenas duró ocho minutos, lo que tardó Mason Mount en bajar una pelota en la frontal y empalmarla a la red. Un golazo que, para el que lo viera desde un poco lejos, podría haber llevado el sello de Bruno Fernandes perfectamente.

Para Mount es su primer gol de la temporada y apenas el tercero desde que cambió el Chelsea por el United en el verano de 2023. Un tanto muy necesario para un futbolista en el que Amorim ha confiado mucho en este inicio de temporada y que se lo ha devuelto de esta forma.

Y otro que está recuperando la confianza es Benjamin Sesko. Muchas dudas había con el esloveno, más por el escenario, que a veces se torna en carnicería de futbolistas, que por su calidad, pero el esloveno suma dos goles en los últimos dos partidos. Contra el Brentford su tanto no valió para nada, pero frente al Sunderland asentó el triunfo.

Sesko remató en el área pequeña un balón de Diogo Dalot de saque de banda y permitió respirar al United, que recibió además la ayuda del VAR cuando la tecnología determinó que en el tiempo de descuento el propio Sesko no había cometido penalti por juego peligroso.

Pese a que el Sunderland se animó en los minutos finales, no pudo ni recortar distancias, dejando Senne Lammens la puerta a cero en su debut, y el United ganó tres partidos consecutivos en Old Trafford por primera vez desde que llegó Amorim.

Con este triunfo el United sube hasta la octava posición, con diez puntos de 21 posibles y a cuatro unidades de la Liga de Campeones. El Sunderland sigue por encima de ellos, con once puntos.