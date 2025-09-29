Con una jornada llena de emociones y un ambiente netamente basquetero, se dio inicio al torneo ‘Encesta Atlántico’.

Las selecciones de Galapa y Malambo fueron las grandes protagonistas del día, al lograr la victoria en sus respectivos duelos tanto en la rama femenina como en la masculina, en la programación celebrada en el polideportivo Isolina Majul de Malambo, sede única del torneo.

La inauguración oficial estuvo a cargo del gobernador Eduardo Verano, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, y el director de Indeportes, Iván Urquijo.

“Esto es lo que más queremos de los jóvenes en el Atlántico, tenerlos en las canchas, en las pistas, jugando, haciendo deporte, no solo por la parte física que es importante sino por la parte emocional y mental. Lo que se aprende en el deporte se aplica en la vida, por eso los queremos siempre en el deporte y nunca jamás en las drogas ni en cosas malas”, manifestó el gobernador Verano.

La jornada comenzó con un triunfo de Galapa en la rama femenina, que se impuso 22-15 a Santo Tomás. La joven de 14 años, Geraldine Trezza, se destacó en el juego.

“Feliz de la primera victoria, nos sentimos bien, con mis compañeras nos conocemos bien y ojalá vengan más triunfos. Me siento orgullosa de ser escogida como una de las destacadas del partido”, expresó Trezza.

Seguidamente, en la categoría masculina, Galapa venció a Santo Tomás 39-33 en un partido que se mantuvo reñido hasta el final.

El talentoso jugador Camilo Méndez de Galapa, declarado el mejor de la cancha en el duelo masculino ante Santo Tomás, se mostró optimista tras el triunfo.

“Nuestro triunfo estuvo reñido, Santo Tomás tiene también buenos jugadores pero logramos la victoria. Me siento feliz por ser declarado el mejor de la cancha, espero seguir así, vamos por el título y dejar a Galapa en alto”, afirmó Méndez.

En los juegos de fondo, la selección anfitriona, Malambo, hizo valer su localía al ganar sus dos compromisos. El quinteto femenino superó 33-9 a Puerto Colombia, mientras que en el masculino, el marcador final fue 42-31, también a favor de los malamberos ante los porteños.

Iván Urquijo, director de Indeportes, destacó la alta participación y el potencial del torneo. “Gracias a Malambo por acoger otro evento más que organizamos. Aquí cerca de 100 deportistas mujeres y hombres disfrutando, dando lo mejor en Encesta Atlántico, un evento que desde ya promete ser un éxito. Seguiremos llevando deporte a todo el departamento”, comentó Urquijo Osorio.

PRÓXIMA JORNADA

‘Encesta Atlántico’ continuará con su segunda fecha el próximo sábado 4 de octubre, con los siguientes encuentros que prometen seguir vibrando con el mejor baloncesto:

* 8:00 a. m. Malambo vs. Santo Tomás (Femenino).

* 9:30 a. m. Malambo - Santo Tomás (Masculino).

* 11:00 a. m. Puerto Colombia vs. Galapa (Femenino).

* 12:30 p. m. Puerto Colombia vs. Galapa (Masculino).