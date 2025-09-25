El nombre de Cristian Orozco, capitán de la Selección Colombia Sub-17, resuena en el fútbol internacional. Recientemente se conoció que el Manchester United tiene los ojos puestos en el juvenil colombiano.

De acuerdo con información compartida en el programa ‘el VBar’ de Caracol Radio, el equipo inglés tendría un principio de acuerdo para el fichaje del jugador del Fortaleza CEIF y Rojo FC, y quedarse con los derechos del mediocampista.

“UN COLOMBIANO JUGARÁ EN EL MANCHESTER UNITED! Cristián Orozco tiene principio de acuerdo para ser fichaje del club inglés, apenas cumpla la mayoría de edad. Juega en Fortaleza (COL) como pivote”, informó el VBar de Caracol Radio en su cuenta de X.

Al parecer, Orozco ingresaría para unirse a las divisiones juveniles del equipo inglés para 2026.

🎥"Fue un partido exigente, se nos complicó al final, pero así es el fútbol" C. Orozco, jugador Selección Colombia Masculina Sub 17. #LaSeleNosUne🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 pic.twitter.com/kfMsOY3rhs — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 20, 2025

Por el momento, solo Radamel Falcao García y Mateo Mejía han hecho parte del Manchester United.