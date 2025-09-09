No fueron sus mejores salidas, pero siguen demostrando todas sus condiciones en el mejor béisbol del mundo. Los colombianos Nabil Crismatt Abuchaibe y José Quintana vieron acción este lunes, y si bien ninguno pudo ganar, volvieron a estar presentes en la lomita.

Crismatt Abuchaibe fue el encargado de abrir el juego para su novena, los Arizona Diamondbacks, la cual perdió 11-5 ante los Gigantes de San Francisco.

El barranquillero trabajó durante cuatro capítulos, en los que permitió seis imparables, le anotaron cuatro carreras, dos por cuadrangulares, dio un boleto y ponchó a tres rivales.

Utilizó 50 lanzamientos, de los cuales 34 fueron strike. Se fue sin decisión y su efectividad quedó en 3.24. La victoria la cargó el inicialista diestro Logan Webb, quien trabajo en seis episodios, en los que concedió cinco hits, le hicieron cuatro rayitas, dio dos bases por bolas y propinó siete ponches.

La derrota la cargó Brandy Garcia, quien en una entrada concedió dos imparable, le anotaron tres carreras, dio un boleto y ponchó a un rival.

Los Diamondbacks están en la cuarta posición de la División del Oeste de la Liga Nacional con un récord de 72 victorias y 73 derrotas.

Por otro lado, José Quintana cargó con la derrota en la caída 5-0 de su novena, los Cerveceros de Milwaukee ante los Rangers de Texas.

El ‘Zurdo de Oro de Colombia’ trabajó durante seis episodios, en los que permitió cuatro imparables, le anotaron cinco carreras, le dieron dos bases por bolas y ponchó a cuatro rivales.

Utilizó 86 lanzamientos de los cuales 55 fueron strikes. Su efectividad quedó en 3.88 y esta fue su sexta caída de la temporada. También lleva 11 victorias.

Los Cerveceros de Milwaukee son primeros en la División Central de la Liga Nacional con 89 victorias y 56 caídas y luchan por asegurar su cupo a la postemporada.