Junior se mide ante Llaneros FC, este viernes, en el estadio Metropolitano, en el comienzo de la novena jornada de la Liga-II.

El equipo rojiblanco busca un triunfo para seguir como líder en solitario del campeonato. Actualmente tiene 17 puntos.

La gran novedad es el regreso de Didier Moreno a la formación inicialista en lugar de Guillermo Celis, quien, por una fatiga muscular, no pudo estar disponible.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Carlos Esparragoza, Didier Moreno, Jesús Rivas; José Enamorado, Yimmi Chará; Guillermo Paiva.