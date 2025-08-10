Continúan las malas noticias. El periodismo deportivo caribeño prolonga su luto. Después del fallecimiento de Eugenio Baena Calvo, el pasado viernes en Cartagena, Berthica Benedetti de Carbonell, la dama del fútbol, dijo adiós en Barranquilla, este domingo a las 5 de la mañana.

Leer más: Un desfile de planetas iluminará el amanecer

En los últimos años, sin perder su pasión por el mundo del balón, venía presentando diferentes inconvenientes de salud que poco a poco la fueron minando.

A sus 78 años de edad, en su casa, “tranquila y sin sufrimiento, gracias a Dios”, según palabras de su hermana María Eugenia Benedetti, murió la señora que se atrevió entrar a comentar y polemizar sobre el acontecer del balompié local, nacional e internacional, algo que en el pasado parecía destinado única y exclusivamente para los hombres.

Berthica, que también fue presidente de la junta del Carnaval de Barranquilla, rompió ese esquema y adquirió gran protagonismo alrededor de Junior, su equipo del alma, y de la selección Colombia.

Ver también: La reencarnación del San Miguel del Rosario como sede universitaria transforma al Centro

Entrevistaba a los principales jugadores del equipo y del combinado patrio. A su programa, que en un principio se llamaba Martes de fútbol, acudían y hablaban ampliamente jugadores como Víctor Pacheco, Iván Valenciano, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Jorge Bolaño, quienes se convirtieron en entrañables amigos de ella en esa época.

Berthica defendía a capa y espada a los equipos y jugadores costeños, mucho más cuando surgían polémicas por comentarios de periodistas del interior del país. Criticaba fuertemente a los entrenadores cuando excluían de sus convocatoria a futbolistas caribeños que andaban en buen momento.

Le sugerimos: Cámara captó el momento exacto en el que hombre fue asesinado en un billar en La Sierrita

“Yo fui la primera mujer en tener un programa deportivo en Colombia”, decía firme y orgullosa la hermana de Armando Benedetti Jimeno, ex ministro de comunicaciones del Gobierno de Ernesto Samper.

En ‘Fútbol solo fútbol’ dialogaba con Raúl Correa De Andreis ‘el Mono’ y con Rodolfo Herrera, en la última etapa del programa, pero por su set pasaron otros destacados nombres del periodismo deportivo caribeño como Andrés Salcedo, Abel González Chávez, Jaime De La Hoz Simanca y René Wehdeking, entre otros. Incluso Édgar Perea Arias, ‘el Campeón’ (q.e.p.d.), tuvo una sección en su espacio futbolero.