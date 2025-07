Alfredo Arias tiene un mensaje claro para todo el mundo Junior. Mantener la humildad. Si bien su equipo viene de un discreto partido ante el Atlético Huila, el entrenador rojiblanco aseguró que deben mantenerse tranquilos debido a que no han ganado nada.

“Todos queríamos ganar ese partido y lo jugamos para ganar, pero no se pudo porque el rival hizo un partido correcto. Aprovecharon las pocas opciones que tuvieron. Mostramos algunas falencias que es bueno que las veamos ahora en el comienzo y no al final debemos tener mucha humildad”, manifestó en rueda de prensa.

“Ustedes (periodistas) no se dan cuenta y a veces pierden la humildad, empiezan a hablar cosas a futuro y en el fútbol está comprobado que nada se logra hasta que se gane. Yo tengo que hacer mi trabajo. Llevamos trabajando un mes y con algunos menos, hemos hechos cosas buenas. Yo aspiro que el equipo haga cosas buenas, tenemos que corregir cosas. Hay que mejorar”, complementó.

Siguiendo la misma línea, el estratega afirmó que quiere un grupo que siempre acepte sus errores.

“Mi mensaje hacia mi jugadores tenía que ser de humildad, cuidándolos de lo que es un trabajo periodístico y de la hinchada. Los jugadores de fútbol tienen que estar muy ubicados, tenemos que ser humildes y eso no depende de ser sumisos y estar agachados. Eso tiene que ver en no creernos, no es tan fácil el fútbol. Hay que mirar alrededor. En todos los países los campeonatos cada vez se hacen más parejos y esto solo se decide hasta el último momento. Hay tres tramos en este campeonato y tenemos que estar preparados para todos”, comentó.

“Quiero un equipo humilde, que reconozca los errores y que nosotros como cuerpo técnico también podamos ver que hacemos cambios que no eran. Me pasó hace poco en un partido y lo noté después. Esos son errores que debo admitir para no volver a cometer en un futuro. A mí no me gusta hablar de individualidad es y de nombres. Yo puedo hablar en general, pero de nombres propios y ver si está cometiendo un error, eso queda en la interna”, agregó.

El timonel se refirió a las fallas defensivas que vienen presentando en los últimos compromisos.

“Nos han convertido una mayor cantidad de goles de la que he querido. Uno detecta que son errores individuales, no colectivos. Eso es corregible en base a que el jugador le muestres el video, cuál puede ser la solución y que el jugador lo acepte. Principalmente está en el trabajo mío, en concientizar que no hay que llegar a ese error individual, así como empezamos a atacar en nuestra defensa. En eso es el trabajo específicamente, ver donde corregimos y donde los corregimos. Hay que aceptar que cometemos errores, es normal porque si eso no pasara no fuera normal. Estamos bien en crear situaciones de gol, estamos en el promedio de situaciones de gol. No hemos decidido bien en algunas jugadas”, destacó.

“Mi mensaje a los jugadores fue decirles cuáles fueron nuestros errores defensivos, pude expresarlos, pero no pude trabajarlos. Eso no solo me pasa a mí, sino a todos los técnicos. Estamos en la dinámica de corregir los errores. En el fútbol y la vida el único que te enseña es el error. No estoy feliz, pero sí contento que los errores defensivos que hemos cometido han sido ahora ganando o empatando”, añadió.

El uruguayo dijo que es poco el tiempo que tiene para trabajar en el campo, sin embargo, se está adaptando a esto.

“Desde hace un tiempo me siento un poco incómodo porque no puedo trabajar mucho tiempo en el campo. A nosotros y los rivales nos pasa lo mismo. Yo querría entrenar más en cancha, pero me voy adaptando y creo que lo voy haciendo bien. Lo más importante que debemos cuidar como técnico es la salud. Hay algunos entre algodones, otros que no hicieron la pretemporada completa. Me gustaría trabajar en cancha”, manifestó.

El estratega también dejó en claro que no vendrá ningún jugador que esté libre en estos momentos.

“El tiempo de pedir y de soñar, de imaginar tanto la hinchada como periodistas, cuerpo técnico y dirigentes ya terminó. Se cerró el periodo de pases. Desde ese momento los mejores son los que están acá. Yo jamás estoy tranquilo, pero tengo buenos jugadores en todas las posiciones. Ese es el mensaje para la gente. Lo que no puede pasar es que creemos falsas expectativas, que tenemos la mejor hinchada, los mejores dirigentes, que tenemos la mejor cancha. Hasta el último partido mi mensaje es ese, somos nosotros y son ellos. No es una guerra, pero es fútbol y hay que pensar de esa manera”, señaló.

El técnico habló del partido que tendrán ante el Boyacá Chicó, este sábado, a partir de las 4:10 p. m., en el estadio Metropolitano, por la quinta jornada de la Liga-II.

“Había visto unas imágenes que ha hecho el Chicó en este campeonato y lo ha hecho bien. Va a ser complicado, porque el campeonato es parejo y se da en todos los partidos. Millonarios no ha podido ganar todavía. El fútbol es parejo si tú subestimas al rival. El Chicó ha hecho buenas presentaciones en el campeonato. Todo esto que he dicho, cuando empiece el partido, no servirá. Ojalá se ganen jugando bien, pero hay que ganar como sea este partido”, comentó.

Por último, Alfredo Arias habló de las bajas que tendrá para afrontar este juego.

“Hay dos suspendidos como ‘el Tití’ (Rodríguez) y (Jermein) Peña. Vamos a contar con los dos sub 20 en la banca. (Diego) Mendoza y (Jhon) Navia no entrenaron hoy (este jueves), así que será difícil contar con ellos. (Lucas) Monzón fue más por precaución. Didier Moreno no pensábamos darle tantos minutos, pero ocurrió lo de Mendoza y tuvo que jugar. (Guillermo) Celis y (Jesús) Rivas que salieron el partido anterior sentidos entrenaron normal y van a estar disponibles”, concluyó.